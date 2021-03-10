السفير الإثيوبي في السودان: لم نقدم أي دعم عسكري لمتمردين سودانيين على الحدود

قال السفير الإثيوبي بالسودان يبلتال أميرو، اليوم الأربعاء، إن أديس أبابا لم تقدم أي دعم عسكري لمتمردين سودانيين على الحدود، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وقد أعرب مجلس الوزراء السوداني، عن تطلعه لنزع فتيل الأزمة مع إثيوبيا، مؤكدًا في الوقت نفسه على سيادة السودان على كامل أراضية.

الجدير بالذكر أن نزاعًا اندلع بين إثيوبيا والسودان خلال الأسابيع الماضية، بعد بدء القوات المسلحة السودانية في بسط سيادتها على بعض الأراضي السودانية التي كان يعيش فيها مواطنين إثيوبيين بغرض الزراعة والاستثمار في الأرض.

وفي وقت سابق، قال مجلس السيادة السوداني: "لسنا دعاة حرب، وسنفرض سيطرتنا على أراضي الحدود الشرقية مع إثيوبيا"، مشددًا على أنه "لن نفرط في أي شبر من أراضينا".