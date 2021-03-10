تعرف على مباراة الزمالك القادمة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الترجي التونسي يوم 16 مارس المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.









وستلعب مباراة فريق الزمالك ضد نظيره الترجي يوم 16 مارس في بطولة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي.









ويتواجد فريق الزمالك في المجموعة الرابعة من مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا رفقة كل من فريق الترجي وتونجيت ومولودية الجزائر.









ويحتل فريق الترجي حاليا صدارة جدول ترتيب المجموعة في بطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 7 نقاط بينما يتواجد فريق الزمالك في المركز الثالث برصيد نقطتين.