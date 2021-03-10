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موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الإسماعيلي وسط غيابات بالجملة

الأربعاء 10/مارس/2021 - 12:01 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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إستقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي على التشكيلة التي سيخوض بها المارد الأحمر مواجهة فريق نادي الإسماعيلي لحساب مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المُنتظر أن يخوض المارد الأحمر اللقاء على النحو التالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي.
خط الدفاع : أحمد رمضان بيكهام ، محمد هاني ، بدر بانون ، ياسر إبراهيم.
خط الوسط : اليو ديانج ، عمرو السولية ، محمد مجدي أفشة ، حسين الشحات.
خط الهجوم : محمد شريف ، جونيور اجاي.

ويعاني الأهلي قبل المواجهة من غيابات عديدة أبرزها الدولي التونسي علي معلول وأيمن أشرف وكذلك حمدي فتحي الذي يغيب للإيقاف.

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موسيماني الدوري المصري الممتاز الاهلي الاسماعيلي

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