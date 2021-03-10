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للمطالبة بإغلاقه.. مناوشات أمام مقر اتحاد القرضاوي في تونس

الأربعاء 10/مارس/2021 - 12:04 م
بوابة الفجر
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لا يزال استمرار نشاط اتحاد علماء المسلمين في تونس في إطار العمل الجمعياتي يشكل معضلة في دولة عانت خلال السنوات الماضية من الإرهاب والفكر المتطرف.

وتصدر الحزب الدستوري الحر (16 نائبا من 217) جهود الأحزاب والمنظمات الوطنية لإغلاق فرع الاتحاد في تونس بعد اتهامه بمحاولة نشر الأفكار المتشددة بين الشباب والعمل على خدمة أجندات أحزاب سياسية اخوانية على رأسها حركة النهضة وفق اتهامات معارضيه خاصة رئيسة الدستوري الحر عبير موسي.

والثلاثاء وأمام حالة الصمت أمام نشاط الفرع دخل انصار الدستوري الحر المعتصمين في المقر في مناوشات مع عدد من النساء اللاتي يدرسن في الاتحاد ما أدى الى حالة من الفوضى استدعت تدخل القوات الأمنية.

ويطلق التونسيون على اتحاد علماء المسلمين اسم "اتحاد القرضاوي" في إشارة إلى رئيسه السابق يوسف القرضاوي الذي يتعرض لانتقادات كبيرة في تونس ويتهم بكون افكاره متطرفة.

وفي المقابل عبر التيار الاسلامي في الداخل والخارج عن رفضه لما تقوم به عبير موسي من اعتصام واحتجاج أمام مقر اتحاد علماء المسلمين، حيث نزل عدد من انصار ائتلاف الكرامة القريب من حركة النهضة لمواجهة أنصار عبير موسي ما أدى إلى حدوث مناوشات امام مقر الاتحاد استدعت تدخل القوات الأمنية لفضها.

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