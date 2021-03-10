ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهة أتليتكو مدريد واتليتك بلباو

نستعرض لكم زوار الفجر الرياضي ترتيب الدوري الإسباني قبل لقاء الغد والذي سيجمع المتصدر أتلتيكو مدريد مع أتليتك بلباو في تمام الثامنة مساء غداً الأربعاء على ملعب واندا ميترو بوليتانو ضمن مؤجلات الجولة ال18 من الدوري الإسباني.









وكان أتليتكو مدريد أضاع فرصة الإبتعاد في الصدارة بعد تعادله مع ريال مدريد في الجولة ال26 بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب واندا ميترو بوليتانو معقل الروخي بلانكوس.









وعلى الجانب الآخر فاز برشلونة على مستضيفه أوساسونا بهدفين دون رد في المباراة التي شهدت تألق ألايكس موربيا بتسجيله للهدف الثاني في اللقاء ليقلص برشلونة الفارق مع اتليتكو إلى 3 نقاط.





وجاء ترتيب الدوري الإسباني على النحو التالي:

1 أتليتكو مدريد 59

2 برشلونة 56

3 ريال مدريد 54

4 إشبيلية 48

5 ريال سوسيداد 45

6 ريال بيتيس42

7 فياريال 37

8 أتليتك بلباو 33

9 سيلتا فيغو 33

10 غرناطة 33

11 ليفانتي 32

12 فالنسيا 30

13 أوساسونا 28

14 قادش 28

15 خيتافي 27

16 بلد الوليد 25

17 إلتشي 24

18 إيبار 22

19 ديبورتيفو ألافيس 22

20 ويسكا 20



