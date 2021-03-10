ليبيا وسد النهضة..7 رسائل جديدة من الرئيس السيسي

أدلي الرئيس عبد الفتاح السيسى، عدة تصريحات مهمة خلال اللقاء الموسع مع القادة والضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة عقب انتهاء فعاليات الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثين، بمناسبة يوم الشهيد.



وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي:



حرص مصر علي التفاوض:



أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن نهر النيل "هو حياتنا وحياة أشقائنا في السودان"، مشيرًا إلى حرص مصر على التفاوض والوصول إلى اتفاق قانوني ملزم، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.



سد النهضة حقق ميزة كبيرة جدًا لأشقائنا في إثيوبيا:



وأوضح الرئيس السيسى أن سد النهضة حقق ميزة كبيرة جدًا لأشقائنا في إثيوبيا، ونحن لا نرفض هذه الاستفادة، مضيفًا:"إحنا دايما كلامنا هادي ومفيش فيه انفعال ولا ادعاء ولا استعداء.. ما يجمعنا على نهر النيل أكتر بكتير من أي سبب من أسباب الخلاف".





وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على "إننا مصرون على أن نستمر فى تفاوضنا، وتفاوضنا طبعًا مش بلا نهاية.. لا، تفاوضنا إحنا بنتكلم على إن إحنا يجب أن يتم التوصل إلي اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة ويبقي الكل رابح".



الجيش المصري من أقوي القوات المسلحة الموجودة في المنطقة:



وأشار الرئيس السيسى، الي أن الجيش المصرى من أقوى القوات المسلحة الموجودة فى المنطقة ولكن استخدامنا للقوة دائمًا متوازن ورشيد، ويهدف إلى حماية حدودنا والأمن القومى المصري وحماية الاستقرار لمصر.



توجيه رسالة قوية الي لبيبا:



ولفت الرئيس السيسى، الي أن مصر كانت ترى بأن الأمور إذا استمرت فى ليبيا بهذا الشكل وعدم توجيه رسالة قوية بأهمية توقف الأنشطة بين الأشقاء فى ليبيا، فكنا لابد من وضع الخط الذى توقفت عليه القوات الشرقية والغربية بأنه خط لا يجب تجاوزه، لأننا نريد أن نوجد نهاية للصراع في ليبيا، كما نتمنى أن ينتهى الصراع في كل دول المنطقة".



الصراع فى ليبيا استمر لمدة 10 سنوات:



وصرح الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإن جهود مصر في دعم ليبيًا ناجحة، معلقا: "النتائج التى تحققت طيبة، البرلمان الليبى يناقش ترشيحات الحكومة التى تم التقدم بها للتصديق عليها وستقوم بدور خلال الفترة المقبلة لإعادة ضبط الموقف فى ليبيا سياسيًا واقتصاديا وأمنيًا والإعداد لمرحلة الانتخابات وتسلم فيها البلاد لقيادة ليبية منتخبة من الشعب الليبيى بإرادته ونهاية فصل من الصراع فى ليبيا استمر لمدة 10 سنوات.





ونوه الرئيس السيسى، أن استقرار وأمن ليبيا من أمن واستقرار مصر وسنقدم كل الدعم لذلك.



سياسة مصر هى سياسة انفتاح واعتدال:



وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن علاقات مصر مع الأشقاء العرب تاريخية وممتدة عبر التاريخ، مشيرًا إلى حرص مصر على تطوير واستقرار تلك العلاقات، والدفع بها لآفاق أرحب فى كل فرصة ومناسبة، "فمصر تسعى لذلك".



وأضاف الرئيس السيسى، أن سياسة مصر هى سياسة انفتاح واعتدال وتوازن شديد مع كل الأشقاء العرب سواء متفقين أو مختلفين معهم، وهذا هو النهج المصرى خلال الوقت الحالي وتلك المرحلة.



أمن الخليج جزء لا يتجزأ عن الأمن القومى المصري:



ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر والتقدير والاحترام للأشقاء فى الخليج على وقوفهم مع الدولة المصرية فى ظرف من أصعب الظروف التى مرت بها مصر خلال العصر الحديث، مضيفًا: "أمن الخليج جزء لا يتجزأ عن الأمن القومى المصري، وهذه ليست عبارات نرددها، ولكنه منهج واستراتيجية وثوابت السياسة الخارجية المصرية".

