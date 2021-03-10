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ارتفاع أسعار الذهب في السعودية.. والجرام يبدأ من 120.76 ريال
الأربعاء 10/مارس/2021 - 12:11 م
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ارتفعت أسعار الذهب في السعودية بدايةَ تعاملات اليوم الأربعاء، مع صعود المعدن النفيس عالميًّا. وزادت أسعار الذهب عالميًّا، بفضل تراجُعٍ في عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن سجَّل في الجلسة السابقة أقل مستوى له في تسعة أشهر.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة 207.01 ريال (55.20 دولار)، مقابل 203.51 ريال (54.27 دولار)، أمس. وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في المملكة) إلى 181.13 ريال (48.30 دولار)، مقابل 178.08 ريال (47.49 دولار)، الثلاثاء.
وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 155.26 ريال (41.40 دولار)، مقابل 152.64 ريال (40.70 دولار)، أمس. وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في مستهل تعاملات الأربعاء، 120.76 ريال (32.20 دولار)، مقابل 118.72 ريال (31.66 دولار)، أمس الثلاثاء.
وسجَّل سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية نحو 6442.50 ريال (1718 دولارًا)، مقابل 6333.75 ريال (1689 دولارًا)، في تعاملات أمس. وبلغ سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) نحو 1449.08 ريال (386.42 دولار)، مقابل 1424.60 ريال (379.89 دولار) أمس.
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