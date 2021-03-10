صلاح يقود التشكيل المتوقع لليفربول أمام لايبزيج





يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي لتجاوز آلامه الملية وذلك عندما يواجه اليوم الأربعاء فريق نادي لايبزيج الألماني لحساب مواجهة إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.





وكان الليفر قد نجح في تحقيق الفوز بهدفين مقابل لا شيء ذهابًا لتصبح مهمته أسهل في حجز تذكرة العبور للدور ربع النهائي.





ومن المُنتظر أن يخوض فريق نادي ليفربول مواجهة اليوم على النحو التالي :-





حراسة المرمى : أليسون بيكر.

خط الدفاع : أرنولد ، فابينيو ، فيليبس ، روبرتسون.

خط الوسط : جونز ، فينالدوم ، تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم : ساديو ماني ، محمد صلاح ، دييجو جوتا.