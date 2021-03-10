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تعرف على التهم الموجهة من النيابة لمتحرش المعادي

الأربعاء 10/مارس/2021 - 12:18 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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وجهت النيابة العامة بجنوب القاهرة، للمتهم بالتحرش بطفلة داخل إحدى العقارات بالمعادي، عدة تهمة منها التحرش وهتك العرض والخطف، بعد أن تبين ذلك في كاميرات المراقبة بعد استدراجه للضحية داخل إحدى العقار.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو في منطقة المعادي بالقاهرة، مقطع فيديو لإحدى كاميرات المراقبة يرصد لحظة التعدي الجنسي من قبل شاب بطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات مما أثار حالة من الاستياء والغضب لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين وزارة الداخلية بسرعة القبض عليه.

وأظهر الفيديو قيام المتحرش باستدراج طفلة صغيرة في أحد مداخل العقارات بالطابق الأرضي واصطحابها بجوار سلم العقار وبدأ بالتحرش بها وملامسة أجزاء من جسدها، وتبين أنه كان يرتدي بدلة سوداء ويحاول الالتفاف حتى يتأكد من عدم مرور أي شخص في العقار، بينما أظهرت إحدى الكاميرات المراقبة الواقعة ووثقتها.

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