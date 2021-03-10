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تعرف على التهم الموجهة من النيابة لمتحرش المعادي
الأربعاء 10/مارس/2021 - 12:18 م
داليا عادل
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وجهت النيابة العامة بجنوب القاهرة، للمتهم بالتحرش بطفلة داخل إحدى العقارات بالمعادي، عدة تهمة منها التحرش وهتك العرض والخطف، بعد أن تبين ذلك في كاميرات المراقبة بعد استدراجه للضحية داخل إحدى العقار.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو في منطقة المعادي بالقاهرة، مقطع فيديو لإحدى كاميرات المراقبة يرصد لحظة التعدي الجنسي من قبل شاب بطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات مما أثار حالة من الاستياء والغضب لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين وزارة الداخلية بسرعة القبض عليه.
وأظهر الفيديو قيام المتحرش باستدراج طفلة صغيرة في أحد مداخل العقارات بالطابق الأرضي واصطحابها بجوار سلم العقار وبدأ بالتحرش بها وملامسة أجزاء من جسدها، وتبين أنه كان يرتدي بدلة سوداء ويحاول الالتفاف حتى يتأكد من عدم مرور أي شخص في العقار، بينما أظهرت إحدى الكاميرات المراقبة الواقعة ووثقتها.
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