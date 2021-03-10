الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة بعد ارتفاعها اليوم (فيديو)

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات إن الهيئة نوهت بأننا سنشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة ذروته اليوم، مشيرا إلى أن درجة الحرارة الآن على القاهرة 30 درجة ومتوقع أن تصل لـ 34 درجة خلال الساعات القادمة، منوهًا بأن هناك نشاط رياح خاصة على الطرق الصحراوية والمكشوفة والتي تؤدي لإثارة الرمال والأتربة.





وأضاف "شاهين"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن هناك منخفضا جويا مؤثرا على مصر قادم من شرق ليبيا ومروره على الصحراء الغربية تسبب في إثارة الرمال والأتربة، والذي قلل مستوى الرؤية الأفقية عند الإسكندرية والسلوم ومطروح بالأمس، واليوم امتد تأثيرها مع ارتفاعات ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية.



