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الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة بعد ارتفاعها اليوم (فيديو)
الأربعاء 10/مارس/2021 - 12:20 م
رقية جمال
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات إن الهيئة نوهت بأننا سنشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة ذروته اليوم، مشيرا إلى أن درجة الحرارة الآن على القاهرة 30 درجة ومتوقع أن تصل لـ 34 درجة خلال الساعات القادمة، منوهًا بأن هناك نشاط رياح خاصة على الطرق الصحراوية والمكشوفة والتي تؤدي لإثارة الرمال والأتربة.
وأضاف "شاهين"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن هناك منخفضا جويا مؤثرا على مصر قادم من شرق ليبيا ومروره على الصحراء الغربية تسبب في إثارة الرمال والأتربة، والذي قلل مستوى الرؤية الأفقية عند الإسكندرية والسلوم ومطروح بالأمس، واليوم امتد تأثيرها مع ارتفاعات ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية.
وتابع، أن هناك انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة غدًا من 6-8 درجات على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وتمتد حتى شمال الصعيد؛ نتيجة تغير الكتلة الهوائية لتصبح كتلة أوروبية قادمة من شرق البحر المتوسط، مع وجود فرص لتساقط أمطار على المنطقة الغربية للبلاد وهي أمطار خفيفة وغير مؤثرة تمتد الجمعة على مناطق من شمال الدلتا والمنطقة الشرقية للبلاد لكنها غير مؤثرة، موضحًا أننا سنشهد انخفاضا أكثر يوم الجمعة لتعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية، مناشدًا أصحاب الأمراض الصدرية والحساسية والجيوب الأنفية بعدم الخروج من المنازل وخاصة قاطني المدن الجديدة والمكشوفة.
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