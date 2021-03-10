2.6 مليون وفاة و117.5 مليون إصابة بكورونا حول العالم

تجاوز إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم 117.5 مليونًا، حتى صباح اليوم الأربعاء، فيما وصل عدد اللقاحات التي وزعتا حول العالم إلى نحو 319 مليون جرعة.

وقد أفادت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بأن إجمالي الإصابات وصل إلى 117.556 مليون، وأن عدد المتعافين تجاوز 66.6 مليون، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 2.601 مليون.

وكشفت بيانات مجمعة لوكالة بلومبرغ للأنباء، عن توزيع نحو 319 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.