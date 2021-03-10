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وظائف ومعاشات تكافل وكرامة خلال لقاء محافظ الشرقية بالمواطنين

الأربعاء 10/مارس/2021 - 12:26 م
بوابة الفجر
سمر السيد
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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الاهتمام بحل مشاكل وشكاوى المواطنين من خلال التواصل مع الجهات المعنية لفحصها وحلها فورًا مشيرًا إلى أنه تم تخصيص يوم الإثنين من كل أسبوع للتواصل المباشر مع المواطنين والاستماع لمشاكلهم وشكواهم بحضور مديري المديريات الخدمية والجهات المعنية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

وفي هذا الإطار أناب محافظ الشرقية المهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد لمحافظة الشرقية لاستقبال عدد من المواطنين من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة للاستماع لمشكلاتهم على الطبيعة والعمل على حلها، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وخلال اللقاء وجه السكرتير العام المساعد بصرف مساعدات مالية عاجلة وشهرية لعدد (5) من الأسر الأكثر احتياجا والتي تتضرر من عدم وجود دخل ثابت لها لتساعدها على تحمل أعباء المعيشة مقدمة من مديرية التضامن الاجتماعي، وذلك بعد إجراء الأبحاث الاجتماعية عليهم والتي أسفرت عن استحقاقهم لتلك المساعدات، وكذلك تم مخاطبة وكيل وزارة الصحة لتوفير علاج على نفقة الدولة لطفل يُعانى من شلل أطفال ويحتاج لعملية شد أوتار كما تم مخاطبة وكيل أول مديرية وزارة التربية والتعليم لإعفاء طفلتين من المصروفات لمرض الأب.

وجه السكرتير العام المساعد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لاستخراج معاش تكافل وكرامة للأسر الأكثر احتياجا ليمثل مصدر دخل ثابت لهم يستطيعون من خلاله تحمل أعباء الحياة ونفقات المعيشة.

وحرصًا منه على تشجيع المواطنين للاعتماد على أنفسهم وبناء حياة جديدة، كلف السكرتير العام المساعد وكيل وزارة القوى العاملة بتوفير وظائف مناسبة بالقطاع الخاص للراغبين في العمل وتوفير حياة كريمة لهم.

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الكلمات المفتاحية

وظائف معاشات تكافل وكرامة الشرقية

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