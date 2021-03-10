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تغيير اسم مسلسل دنيا سمير غانم من "المدينة" لـ "عالم موازي"

الأربعاء 10/مارس/2021 - 12:30 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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قامت الشركة المنتجة لمسلسل "المدينة" للفنانة دنيا سمير غانم بتغيير اسمه ليصبح "عالم موازي"، و المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، وهو ينتمي لنوعية أعمال الـ15 حلقة.

وتقوم الفنانة دنيا سمير غانم حاليًا بتصوير مشاهدها في مجموعة من اللوكيشانات الداخلية بمنطقة 6 أكتوبر، وذلك استعدادًا لعرضه في السباق الرمضاني القادم.

مسلسل "عالم موازي" بطولة دنيا سمير غانم، عمرو وهبة، شيماء سيف، أوتاكا، دلال عبدالعزيز، ومجموعة مميزة من النجوم يظهرون كضيوف شرف منهم الفنان سمير غانم، وهو من تأليف عمرو وهبة وإخراج هشام جمال.

وفي سياق آخر، تنتظر الفنانة دنيا سمير غانم حاليًا عرض فيلمها الجديد "تسليم أهالي" وهو بطولة هشام ماجد، بيومي فؤاد، دلال عبد العزيز، لوسي، عمرو وهبة، محمد اوتاكا، ﺇﺧﺮاﺝ خالد الحلفاوي، ﺗﺄﻟﻴﻒ شريف نجيب.

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