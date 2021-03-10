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الدولار يعاود ارتفاعه مع استقرار عوائد السندات الأمريكية

الأربعاء 10/مارس/2021 - 12:00 م
بوابة الفجر
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ارتفع الدولار اليوم الأربعاء، ليعوض جزءا من الخسائر التي تكبدها الليلة الماضية مع توقف الاتجاه النزولي لعائدات السندات الأمريكية عن ذروة عام.

وتراجعت العملات عالية المخاطر ومن بينها الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بعدما سجلا مكاسب كبيرة أمس الثلاثاء. وتراجعت بتكوين بعدما تجاوزت في وقت سابق 55 ألف دولار وذلك لأول مرة منذ 22 فبراير.

ونزل اليورو 0.05 بالمئة إلى 1.18940 دولار متعافيا من أقل مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر البالغ 1.18355 دولار يوم الثلاثاء.

ومقابل الين، وهو من عملات الملاذ الآمن التقليدية، صعد الدولار 0.2 بالمئة إلى 108.68 ين في أعقاب تراجعه عن ذروة تسعة أشهر عند109.235 ين.

ويترقب المستثمرون بيانات التضخم الامريكي المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم.

وزاد مؤشر الدولار نحو 0.2 بالمئة إلى 92.147 في آسيا اليوم بعد أن نزل نزولا حادا عن أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر عند 92.506 خلال الليل. وفي أحدث تعاملات، صعد المؤشر 0.1 بالمئة إلى 92.027 في التعاملات الأوروبية.

وهبط الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.7700 دولار أمريكي بعد أن قفز واحدا بالمئة أثناء الليل وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.2 بالمئة إلى 0.7156 دولار أمريكي إثر صعوده 0.8 بالمئة يوم الثلاثاء.

أما في سوق العملات الرقمية، فقد صعدت بتكوين إلى 55 ألفا و855 دولارا اليوم ثم انخفضت إلى 54 ألفا و729 دولارا. وكانت قد بلغت مستوى قياسيا عند 58 ألفا و354.14 دولار في 21 فبراير.

 

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