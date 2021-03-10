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حوار- كارتيرون لـ"الفجر": نجحت مع الزمالك ونهائي القرن من الممكن تكراره وهذه رسالتي إلي مصطفى محمد

الأربعاء 10/مارس/2021 - 12:29 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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أكد باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق التعاون السعودي حاليًا والسابق لنادي الزمالك أن الفريق الأبيض قوي جدًا خلال الفترة الحالية وأن الفريق به عناصر مميزة للغاية وأن الفترة التى قضاها مع القلعة البيضاء كانت رائعة.


وكان باتريس كارتيرون رحل عن تدريب الزمالك بعد التتويج ببطولتى السوبر المصري على حساب الأهلي والإفريقي على حساب الترجي التونسي العام الماضي والفوز على الأهلي ببطولة الدوري المصري بثلاث أهداف مقابل هدف ليقوم بتدريب التعاون السعودي، لذلك حرص الفجر الرياضي على التوجه للمدرب الفرنسي والحديث معه.

- فى البداية ماذا تقول عن تجربتك مع نادي الزمالك؟ 
كانت فترة رائعة ومميزة فى فريق كبير يضم العديد من اللاعبين المميزين ولديه جماهير كبيرة، وكانت فترة جيدة حققت بها بطولتين رائعتين على حساب الأهلي والترجي التونسي وقمنا بعمل جيد خلال تلك الفترة.

- ما رأيك فى مستوي الزمالك خلال الفترة الحالية؟ 
نادي الزمالك فريق يضم العديد من العناصر المميزة خلال الفترة الحالية وفريق قادر على حصد كل البطولات.

- ما رأيك فى رحيل مصطفى محمد مهاجم الزمالك إلي جالطة سراي التركي؟ 
رحيل مصطفى محمد إلي جالطة سراي التركي سيعود بالفائدة على منتخب مصر، وأتمني له التوفيق أنه لاعب رائع وأنا سعيد من أجله.

- هل يستطيع أسامة فيصل تعويض مصطفى محمد خاصة انه إكتشافك؟ 
أسامة فيصل لاعب جيد ويحتاج فقط إلي الوقت والمشاركة فى المباريات من أجل اكتساب الخبرات ولكنه يملك إمكانات رائعة.

- ماذا تقول عن فرجاني ساسي؟ 
فرجاني ساسي لاعب رائع وشخص جيد جدًا ومفيد للزمالك.

- ماذا تقول عن يوسف أوباما وهل تري أنه تطور؟ 
يوسف أوباما لاعب جيد ويزداد قوة يومًا بعد يوم.

- هل من الممكن أن نري الأهلي والزمالك سويًا فى نهائى دوري أبطال إفريقيا مثل العام الماضي؟ 
بالطبع من الممكن حدوث ذلك وصعود الأهلي والزمالك إلي نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم خاصة أن الفريقين لديهم الٱمكانيات لذلك.

- كيف تري المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم وهل الزمالك قادر على حصد اللقب؟ 
بالطبع الزمالك قادر والدوري قوي هذا الموسم والأهلي يسير بخطى ثابتة لذلك لن يكون سهلًا وستكون المنافسة قوية.

- هل شاهدت تتويج النادى الأهلى بالمركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية؟ 
إنه لأمر رائع بالنسبة لأفريقيا أن يحتل الأهلي المركز الثالث فى كأس العالم للأندية، رغم أنني لم أشاهد مبارياتهم.

- ما الفارق بين الدوري المصري والسعودي؟ 

الفارق بالطبع هو فى عدد المحترفين والزيادة المتواجدة فى الدورى السعودى تجعله قويًا للغاية بينما الدوري المصري هو الأقوي فى إفريقيا.

- هل هناك فريق غير الأهلي والزمالك مرشح للتتويج بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم؟ 
بالطبع فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي فريق قوي للغاية ومرشح للبطولة هذا الموسم.

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