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البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات اليوم الأربعاء
الأربعاء 10/مارس/2021 - 12:28 م
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واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 11246 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 2238 نقطة.
وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 13737 نقطة، فيما زاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 4340 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 2195 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 3200 نقطة، فيما زاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 1425 نقطة.
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