البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات اليوم الأربعاء

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 11246 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 2238 نقطة.



