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سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 10-3-2021 أمام الجنيه

الأربعاء 10/مارس/2021 - 12:37 م
بوابة الفجر
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استقر سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 10-3-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصري 4.13 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، مقابل 4.13 جنيه للشراء، وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:
 
سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
 
4.17  جنيه للشراء.
4.20  جنيه للبيع.


سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
 
4.13  جنيه للشراء.
4.20  جنيه للبيع.


سعر الريال السعودى فى بنك مصر
 
4.13  جنيه للشراء .
4.20  جنيه للبيع .


سعر الريال السعودى فى بنك البركة
 
4.08  جنيه للشراء.
4.24  جنيه للبيع.


سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
 
4.11  جنيه للشراء.
4.20  جنيه للبيع.


سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
 
4.11   جنيه للشراء.
4.20   جنيه للبيع.


سعر الريال السعودى فى قناة السويس
 
4.16  جنيه للشراء.
4.20  جنيه للبيع.

 
سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى
 
4.10  جنيه للشراء.
4.20  جنيه للبيع.

 

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