التفاصيل الكاملة لمحاولة الشروع في قتل ضابط داخل قسم شرطة بالشرقية



دوى طلق ناري أحدثه أحد المتهمين أثار حالة من الضجة داخل محيط قسم شرطة أول الزقازيق في 27أكتوبر الماضي ليهرع رجال الأمن للسيطرة على الموقف ويتمكنوا من إعادة الهدوء داخل أرجاء القسم الذي لا تنقطع فيه الحركة عى مدار ساعات العمل.



كان المتهم مقيدا بالحديد رفقة متهم آخر وما أن شرع ضابط في تفتيشه بعد عودتهما من العرض على النيابة سارع المتهم بانتزاع سلاح الضابط وفي أثناء مقاومته قام بإطلاق عيار ناري إلا أن الضابط تمكن من السيطرة على الموقف.







وقضت محكمة جنايات الزقازيق في جلستها مساء أمس بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 5 سنوات.



وصدر الحكم برئاسة المستشار ياسر سنجاب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين مصطفى بلاسي ومحمد فتحي شوك وسكرتارية وائل عبدالمنعم.



وتعود أحداث القضية رقم ۱۹۹۵۸ لسنه ۲۰۲۰ جنايات أول الزقازيق والمقيدة برقم ۳۹۹۷ لسته ۲۰۲۰ كلى جنوب الزقازيق حيث اتهمت النيابة العامة "أشرف. م. ع.س " تاجر ومقيم بمدينة الزقازيق بالشروع في قتل المجني عليه "أحمد. ف. م. ع " ضابط شرطة عمدا بأن قام بانتزاع السلاح الميري الخاص بالأخير مشهرا إياه صوبه وحال مقاومة المجني عليه له أطلق عياري ناري (طلقه) فاستقرت أرضا وتمكن المجني عليه وأفراد الشرطة من ضبطه.



كما وجهت له النيابة تهمة" استعمال القوة مع الموظفين العموميين وأشخاص مكلفين بخدمة عامة من رجال الضبط القضائي وهم كلا من النقيب "أحمد.ف. م. ع " وأمين الشرطة " زهدي. إ. ا "و رقيب الشرطة" إبراهيم. ع. س" لمنعهم من اداء عملهم.



وأفاد " أحمد. ف. م. ع " نقيب شرطة بقسم أول الزقازيق بأنه حال تواجده بديوان القسم الأداء مهام عمله وحال مباشرته أعمال التفتيش الوقائي على المتهمين عقب عرضهم على النيابة العامة قام المتهم بدفعه ونزع سلاحه الميري مصوبا السلاح تجاهه إلا أنه تمكن من الإمساك بيده فأطلق المتهم عيار ناري "طلقه" استقرت ارضا وتمكن من السيطرة عليه وضبطه وانتزاع السلاح الناري من يده وعزي قصده إزهاق روحه ومقاومة السلطات وسرقة السلاح الأميري.





وأضاف الشاهد "محمد. ع. أ. خ " ۳۸ سنه بائع متجول ومحبوس بديوان قسم أول الزقازيق ومقيم قرية ميت زافر مركز الزقازيق أنه عقب عودته رفقه المتهم من النيابة العامة وحال دخوله حجز ديوان القسم أبصر المتهم محرزا سلاحا ناريا ثم تناما إلي سمعه ضويا طلاق عيار ناري.