شفط المياه من مقابر بيجام بعد غرقها بشبرا الخيمة

تابعت الأجهزة التنفيذية بحي غرب شبرا الخيمة، برئاسة اللواء سامي علام رئيس الحى، بمتابعة مقابر بيجام، وشفط المياه منها، بعد شكاوى بعض المواطنين بتعرض مقابرهم للغرق بمياه الشرب، نتيجة تسريب المياه من أحد خطوط المياه المارة بجوارها.



من جانبه قال اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، إن عددا من المواطنين تقدموا له بشكاوى من وجود تسريب للمياه في المقابر الخاصة بهم في بيجام.



وعلى الفور تحرك رئيس الحي، يرافقه المهندس إيهاب مهدى والدكتور مجدي البكري، نائبا الحي، وبحضرو مندوبين من شركة مياه الشرب في القاهرة والقليوبية، لمعرفة تبعية خط المياه الذي يوجد به التسريب.



وأكد رئيس الحي، أن التسريب تبين أنه من خط مياه يتبع القليوبية، ويغذي منطقة بيجام، وجرى على الفور الاستعانة بسيارة شفط المياه، وتنظيف المقابر بمعاونة الأهالي وجاري عمليات الإصلاح.