التحقيقات تكشف تفاصيل مقتل مُسنة على يد زوجها بالعمرانية

كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل مقتل سيدة مسنة على يد زوجها بالعمرانية، أن المتهم والمجني عليها كان بينهم خلافات أسرية.



وأفادت التحقيقات، أن المتهم يبلغ من العمر ٦٠ عامًا وانفصلا عن زوجته بسبب الخلافات الأسرية، وأثناء ذلك أقيم بشقة بمفرده، ولكن المجني عليها كانت تتردد عليه لمساعدته نظرا لكبر سنه، وفي يوم الواقعة اشتد الخلاف بينهما فتشاجرا مما دفع المتهم لتهشيم رأس زوجته بالشاكوش.



وأضافت التحقيقات، بعد تحطيم رأس زوجته سقطت قتيله، فأسرع هاربًا من الشقة فصدمته سيارة اودت بحياته.



كان بلاغا قد ورد إلى قسم العمرانية يفيد بالعثور على جثة لربة منزل، وتظهر عليها علامات الاعتداء بآلة حديدية، وبالانتقال والفحص، تبين أن وراء الواقعة هو الزوج، وتولت النيابة التحقيق.



ما أن بدأت الأجهزة الأمنية البحث والتحقيقات حتى وصل بلاغا آخر، يفيد بمقتل رجل مسن في حادث سيارة مسرعة، واكتشفت الأجهزة الأمنية أنه الزوج المتهم الذي يتم البحث عنه، حيث تم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق.



