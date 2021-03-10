كيف كرمت الدولة الطبيب الذي فقد بصره خلال علاج مصابي كورونا؟

نظرًا لتضحياته في مواجهة فيروس كورونا اللعين، كرمت الدولة المصرية، الطبيب الذي فقد بصره، بتوفير وحدة سكنية بأجر رمزي، فضلًا عن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي له.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن تكريم الدولة للطبيب الذي فقد بصره خلال علاج مصابي كورونا.



تسليم وحدة سكنية

سلم اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، الدكتور محمود سامي قنيبر، أيقونة الطب بكفر الشيخ، والذي فقد بصره أثناء ممارسته لعمله بمستشفى العزل ببلطيم، عقد الوحدة السكنية التي خصصت له بأجر رمزي قيمته جنيه فقط، لمدة 25 سنه، وتم سداد القيمة الإيجارية كاملة من قبل المحافظة، وتُجدد تلقائيًا، كما سيتم فرشها من خلال المشاركة المجتمعية، بالإضافة لراتب شهري.



تكريم الرئيس

وكرمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالأمس، خلال الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثين للقوات المسلحة، بعنوان: "لولاهم ما كنا هنا" بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.



وأكد الدكتور محمود سامي قنيبر، أنه سعيد بتكريم الرئيس له، فقد رفع من روحه المعنوية، وزاده ثقة في نفسه، مشيرًا إلى أن الدولة تقدر أبنائها وتراعهم، وتثمن جهودهم، وأن ما قام به عمل وطني يفعله الكثيرون من أبناء هذا الوطن الطيب، ولن يستطيع أن يعبر عن سعادته بمقابلة الرئيس وتكريمه.



وكان كرم الرئيس، الشهيد أحمد ماضي أبو غنيمة وتسلمت التكريم زوجته نهلة أبو غنيمة وابنتيه.



ويعد أبو غنيمة، أحد شهداء الأطباء فى جائحة كورونا والذى أصيب أثناء علاج المصابين، وكانت آخر كلماته "وصيتي يالله بناتي اللاتي لم أفرح بهن".



وفقد الطبيب محمود سامي قنيبر، بصره أثناء تأدية عمله في علاج مصابي كورونا بمستشفى العزل الصحي بمدينة بلطيم، واهتمت الدولة به وتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ حالته.



وعلى الفور، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فريق لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئيس الوزراء للتواصل مع الطبيب، ونقله من مستشفى كفر الشيخ العام إلى مدينة طنطا لإجراء بعض الفحوصات الطبية اللازمة للعلاج، واستكمال فترة العلاج بالمركز الطبي العالمي بطريق الإسماعيلية.

