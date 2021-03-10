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وزيرة الهجرة: فخورون بـ "عفت مصطفى" كونها رائدة مصرية في مجال الإعلام البحري

الأربعاء 10/مارس/2021 - 01:25 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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ألتقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالشابة المصرية بالإمارات "عفت مصطفى"، التي اختيرت ضمن قائمة أقوى 100 شخصية عربية تحت سن الأربعين، والمسئولة العربية الوحيدة المتخصصة في مجال الإعلام البحري، حيث تمتلك خبرة واسعة في القطاع البحري، فضلًا عن شهادات أكاديمية عدة في هذا المجال الهام، وذلك للاحتفاء بتلك النجاحات والإنجازات التي حققتها، وذلك في إطار مبادرة "مصرية بـ 100 راجل".

من جانبها، رحبت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة بالشابة المصرية "عفت مصطفى"، معربة عن فخرها لاختيار مصرية بالخارج ضمن قائمة أقوى 100 شخصية عربية تحت سن الأربعين، لتعد نموذج يحتذى به من الشابات المصريات بالخارج اللائي رفعن اسم مصر عاليا، نظرا لما حققته من طفرة نوعية في مجال الإعلام البحري لتصبح الأولى من بين سيدات الوطن العربي التي تمتهن هذا المجال المتفرد، كما أنها إحدى العضوات البارزات بـ "رابطة المرأة العربية في القطاع البحري" بمدينة دبي في دولة الإمارات، فقد أسهمت بشكل كبير -عبر مساعيها الرائدة خلال مسيرتها مع الرابطة- في ضمان تقليص الفجوة بين الجنسين في القطاع البحري، الأمر الذي أسهم في ترسيخ دور المرأة العربية في هذا القطاع.
وزيرة الهجرة: فخورون بـ "عفت مصطفى" كونها رائدة مصرية في مجال الإعلام البحري
وزيرة الهجرة: فخورون بـ "عفت مصطفى" كونها رائدة مصرية في مجال الإعلام البحري
وزيرة الهجرة: فخورون بـ "عفت مصطفى" كونها رائدة مصرية في مجال الإعلام البحري
وزيرة الهجرة: فخورون بـ "عفت مصطفى" كونها رائدة مصرية في مجال الإعلام البحري
وزيرة الهجرة: فخورون بـ "عفت مصطفى" كونها رائدة مصرية في مجال الإعلام البحري
وزيرة الهجرة: فخورون بـ "عفت مصطفى" كونها رائدة مصرية في مجال الإعلام البحري
وزيرة الهجرة: فخورون بـ "عفت مصطفى" كونها رائدة مصرية في مجال الإعلام البحري
وزيرة الهجرة: فخورون بـ "عفت مصطفى" كونها رائدة مصرية في مجال الإعلام البحري
وزيرة الهجرة: فخورون بـ "عفت مصطفى" كونها رائدة مصرية في مجال الإعلام البحري
وزيرة الهجرة: فخورون بـ "عفت مصطفى" كونها رائدة مصرية في مجال الإعلام البحري

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