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محافظ الجيزة يكافئ رئيسة الوحدة المحلية بمركز الصف

الأربعاء 10/مارس/2021 - 01:29 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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كافأ اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيسة الوحدة المحلية بقرية الودى بمركز ومدينة الصف، ومنحها مكافأة مالية شهر، وذلك لتفانيها في العمل وقيامها بالمهام المكلفة بها على أكمل وجه من خلال متابعة رفع المخلفات والقمامة والتزام شركات الجمع المنزلى بالمرور الدورى على المنازل والاهتمام بصيانات شبكة الإنارة.

وجاء ذلك عقب التقرير الذى تلقاه المحافظ من رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وفقاً لتكليفات المحافظ بإجراء متابعة مفاجئة للحالة العامة للوحدة المحلية، للتأكد من إنتظام الخدمات المقدمة للمواطنين.

والذي أكد خلاله أن المنظومة العامة للنظافة بالوحدة المحلية بالودى والقرى التابعة لها بحالة جيدة، ولا توجد أى مظاهر للإهمال بشبكة الانارة والمحولات والمغذيات والولاعات الخاصة بالخلايا الضوئية وان جميع النقاط التى تم رصدها من تجمعات للقمامة يتم رفعها بصفة دورية بالاضافة الى تفعيل منظومة الجمع السكنى بنطاق الوحدة بالشكل الجيد الذى يعكس تقديم خدمة لائقه للمواطنين.

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