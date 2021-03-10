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مجلس النواب الليبي يمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية

الأربعاء 10/مارس/2021 - 01:31 م
مجلس النواب الليبي
مجلس النواب الليبي
وكالات
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أفادت وسائل إعلامية، اليوم الأربعاء، بأن مجلس النواب الليبي، منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد دبيبة.

 

وقد صوت أعضاء ملتقى الحوار الوطني الليبي في الخامس من فبراير الماضي على تكليف دبيبه بتشكيل حكومة انتقالية جديدة ستقود البلاد إلى الانتخابات العامة المقرر عقدها في 24 ديسمبر القادم.

 

وقرر مجلس النواب، ومقره في طبرق، منتصف فبراير عقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة في مدينة سرت.

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