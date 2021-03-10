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الحكومة: القاهرة وجهة السفر الأولى فى إفريقيا ‏

الأربعاء 10/مارس/2021 - 01:35 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن تصنيف "دليل السفر" الصادر من وكالة يو إس ‏نيوز في مارس 2021، والذى يتضمن أفضل وجهات السفر عالميًا، بناءً على آراء الخبراء وتجارب الأفراد ‏حولها؛ مما يجعل النتائج غير متحيزة

حيث جاءت القاهرة في المركز الأول كأفضل وجهة للسفر في إفريقيا، ومن بين أفضل 15 وجهة عالميًا في ‏مارس 2021، تليها في إفريقيا كيب تاون وشلالات فيكتوريا على التوالى، وأوضح التصنيف أن أفضل ‏الأوقات لزيارة القاهرة في الفترات؛ مارس وأبريل، أكتوبر ونوفمبر.
 
كما لفت النظر إلى أن أفضل أماكن ‏الزيارات بها هي: القاهرة القبطية، ويعد أشهر معالمها؛ الكنيسة المعلقة التي تم تأسيسها في القرن التاسع، ‏وتعد الكنيسة المصرية القبطية أقدم كنيسة في إفريقيا، والقاهرة الإسلامية‘ وأشهر معالمها: قلعة صلاح ‏الدين الأيوبي، وأهرامات الجيزة
الحكومة: القاهرة وجهة السفر الأولى فى إفريقيا ‏
الحكومة: القاهرة وجهة السفر الأولى فى إفريقيا ‏

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