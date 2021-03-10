التموين تكشف شروط فتح منافذ ضمن مشروع "جمعيتي" (فيديو)

قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين ومدير مشروع جمعيتي، إن "جمعيتي" واحد من اهم المشروعات بالوزارة ويهدف لتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب، مع توفير أكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة من المنافذ الثابتة مع توفير السلع الأساسية بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين.





وأضاف "كمال"، خلال حواره مع مراسل برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أن إجمالي من تم افتتاحه حتى الآن 6 آلاف منفذ على مستوى الجمهورية، كل منفذ يوفر من 2-3 فرص عمل مباشرة، لافتًا إلى أنه تم إطلاق المرحلة الرابعة من المشروع اعتبارًا من 1-3-2020 وحتى 30-6-2020، وبالتزامن معها أعلن الرئيس عن مبادرة "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري، وكانت المرحلة الأولى منها تشمل 51 مركز بـ 20 محافظة، وتم حصر الطلبات الواقعة بهذه المراكز وتبين أن هناك 850 طلب تقدم لفتح منافذ ضمن المشروع ضمن مبادرة "حياة كريمة" من إجمالي 5600 طلب ضمن المرحلة الرابعة، وتم إرسالهم للمعاينات المطلوبة.



