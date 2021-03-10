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تعرف على معلق مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان

الأربعاء 10/مارس/2021 - 01:34 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تقام اليوم الأربعاء مواجهة برشلونة ضد باريس سان جيرمان والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد حديقة الأمراء لحساب مباريات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المُنتظر أن يتولى التعليق على المواجهة جواد بده وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي بريميم 1 الناقل الحصري للتشامبيونزليج في الشرق الأوسط.

وكانت مواجهة الذهاب بين الفريقين قد إنتهت بفوز العملاق الباريسي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد بتوقيع ثلاثية للفرنسي كيليان مبابي وهدف لمويس كين فيما سجل لبرشلونة ليونيل ميسي من علامة الجزاء.

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