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موعد مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 10/مارس/2021 - 01:39 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعد فريق ريال مدريد الإسباني لمواجهة نظيره أتالانتا الإيطالي يوم 16 مارس ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.


وستلعب مباراة فريق ريال مدريد ضد نظيره أتالانتا اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ألفيردو دي ستيفانو.


فيما ستذاع مباراة فريق ريال مدريد ضد أتالانتا في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا على قناة "BEIN SPORTS HD" ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة حتى الآن.


يذكر أن فريق ريال مدريد كان قد تمكن من الفوز على أتالانتا بهدف مقابل لا شئ في ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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