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نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول بالاسم ورقم الجلوس 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم لجميع محافظات مصر (نتائج 3 اعداي)

الأربعاء 10/مارس/2021 - 01:40 م
نتيجة الشهادة الاعدادية
نتيجة الشهادة الاعدادية
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نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول بالاسم ورقم الجلوس 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم لجميع محافظات مصر (نتائج 3 اعداي)

نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالاسم 2021، نظرا للدور الرئيسي والمحورى الذي تلعبه نتيجة الشهادة الاعدادية فى مستقبل ما يقرب عن مليون و 600 ألف طالب إزدادت عملية البحث منذ يوم الاحد  8 مارس عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي حيث أصبح أولياء الامور يبحثون بصفة مستمرة عن أى خبر يتعلق بنتيجة الشهادة الاعدادية، وقد إزداد قلقهم بسبب أن الامتحان جاء بشكل مختلف ومعايير عن الاسلوب المتعارف علية بالنسبة للطالب وعلى الرغم ذلك أشارت التقارير أن الامتحان كان فى مستوى الطالب المتوسط، وسنوضح لكم خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس من موقع الوزارة.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالاسم 2021
أعلن السيد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن امتحان الشهادة الإعدادية هذا الفصل سيكون مختلف بسبب وجود فيروس كورونا، ونظرا لذلك قامت الوزارة قبل بداية الامتحانات بتوزيع نماذج مشابة لشكل الامتحان حتى يتدرب عليها الطلاب وكان أسلوب الامتحان عبارة عن امتحان واحد شامل لكل المواد الاساسية الذي يعتمد عليها الطالب فى حصد الدرجات، وكان الامتحان عبارة عن 35 سؤال اختيار من متعدد وسوف يتم الاعتماد على نتيجة امتحان الفصل الدراسي الثانى فقط فى تحديد تنسيق الطلاب فى المراحل الثانوية وسوف يتم ايضا عمل امتحان للمواد التى لا تضاف الى المجموع وذلك مع نهاية الفصل الدراسي الثانى، وسوف نوافي سيادتكم دائما بكل جديد فيما يخص نتيجة الشهادة الاعدادية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالاسم 2021
سوف نعرض لكم فى هذا المقال الطرق المختلفة التى يمكنكم من خلالها الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي:

- ادخل على موقع وزارة التربية والتعليم.
- ادخل على مديرية التربية والتعليم بالمحافظة التابع لها.
- وتختار نتيجة الصف الثالث الاعدادي.
- قم بتحديد الفصل الدراسي الاول.
- أكتب رقم جلوسك .
- أضغط على زر الاستعلام.

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول بالاسم ورقم الجلوس 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم لجميع محافظات مصر (نتائج 3 اعداي)

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