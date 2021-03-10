الاسماعيلي يستهدف تحقيق الفوز الأول على الأهلي منذ عشرة سنوات





يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي اختبار صعب اليوم الاربعاء حينما يلاقي النادي الأهلي لحساب مباريات مؤجلات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.





ويسعى الدراويش إلى تحقيق فوز غاب عن مواجهاته مع القلعة الحمراء منذ شهر نوفمبر من العام 2010 حيث لعب الفريقان منذ ذلك الوقت أربعة عشر مباراة حقق خلالها الأهلي الفوز في تسة مباريات وإنتهت المباريات الخمسة الاخرى بالتعادل ولم يحقق أبناء الإسماعيلية أي إنتصار.





وقبل المواجهة يحتل فريق نادي الأهلي المركز الثالث برصيد أربعة وعشرين نقطة من عشرة مباريات بالفوز في سبعة والتعادل في ثلاثة وله أربعة مباريات مؤجله بينما يحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر برصيد عشرة نقاط من فوز وتعادل في سبعة مباريات وخسارة ستة لقاءات من أربعة عشر مباراة.