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انكماش اقتصاد جنوب إفريقيا بأعلى مستوى منذ قرن

الأربعاء 10/مارس/2021 - 01:49 م
بوابة الفجر
وكالات
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انكمش اقتصاد جنوب إفريقيا في عام 2020، بأعلى مستوى له منذ قرن من الزمان، حيث أدت القيود المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد إلى الإضرار بأعمال الإنتاج وتعطيل التجارة.

وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن إجمالي الناتج المحلي انكمش بنسبة 7 في المائة، مقارنة بزيادته بنسبة 0.2 في المائة في عام 2019، وذلك بحسب تقرير صدر أمس عن مكتب الإحصاء في العاصمة بريتوريا.

يشار إلى أن الانخفاض الذي سجله اقتصاد جنوب إفريقيا هو الأضخم منذ عام 1920، عندما تراجع الإنتاج بنسبة 11.9 في المائة خلال فترة الركود التي شهدتها البلاد لمدة عامين بعد الحرب العالمية الأولى، بحسب ما أظهرته بيانات البنك المركزي.

وكان متوسط تقدير 15 من خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته "بلومبيرج"، هو تحقيق زيادة نسبتها 5.6 في المائة.

وقد انكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 4.1 في المائة على أساس سنوي في الربع الرابع من العام، ما يعني أن الإنتاج ما زال منخفضا عن عام 2019.

يذكر أن جنوب إفريقيا كانت تعاني بالفعل ركود الاقتصاد وتكافح معدل البطالة المرتفع قبل تفشي الجائحة، وفرضت إجراءات صارمة لمواجهة الجائحة، ما أدى إلى زيادة تدهور الأوضاع الاقتصادية.

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