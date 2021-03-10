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خبير روسي يحذر من سلالات فيروس كورونا الجديدة

الأربعاء 10/مارس/2021 - 01:49 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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حذر الخبير الروسي يفجيني تيماكوف، المتخصص في الأمراض المعدية واللقاحات، من سلالات فيروس كورونا الجديدة.


وقال الخبير الروسي، إن سلالات فيروس كورونا المتحورة، والتي تنتشر حاليا في أوروبا، أكثر قدرة على إصابة الأطفال، وفقًا لوكالة "تاس".

 

وأشارت الخبير الروسي، إلى أن إصابة الأطفال عادة ما تكون طفيفة أو حتى بدون ظهور أعراض عليهم، مضيفًا: "تؤثر هذه السلالات على الأطفال بدرجة أكبر من سابقاتها.

 

وتابع الخبير الروسي: "الفيروس يتحور، ويتغير بطريقة تجعله يؤثر على عدد أكبر من الناس، ويتجاوز الحواجز المناعية المختلفة، ويجد ثغرات في جهاز المناعة لدينا، ويغطي كافة شرائح السكان. هذا هو تطوره الطبيعي، وهذا ما حدث ويحدث مع أي فيروس. السلالات الجديدة تكون أكثر عدوى".

 

وقال الخبير الروسي، ردًا على سؤال حول أهمية حصول الأطفال على لقاح، إنه لا داع له عندما يتعلق الأمر بالأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما.

 

وأضاف الخبير الروسي :"أنا من مؤيدي التطعيم، لكن عندما يتعلق الأمر بفيروس كورونا، استغرق في التفكير فيما إذا كان يجب حصول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10-12 سنة، أي قبل سن البلوغ، على لقاح ضد كورونا، لأن العدوى ليست خطيرة عليهم كما هو الحال بالنسبة للبالغين. الأشخاص المعرضون للخطر، بما فيهم الأطفال في الفئات المعرضة للخطر، يحتاجون إلى اللقاح بصورة أكبر".

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