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الحكومة تضيف النشاط السياح لأنشطة المنطقة الاستثمارية بـ"الودى" في الجيزة

الأربعاء 10/مارس/2021 - 01:50 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء ينص على إضافة النشاط السياحي إلى الأنشطة ‏المصرح بمزاولتها داخل المنطقة الاستثمارية، القائمة بناحية الودي في مركز الصف بمحافظة الجيزة، وذلك ‏في إطار ما يتمتع به موقع هذه المنطقة الاستثمارية من مزايا عديدة، تتمثل في إطلالها على مجرى مائي ‏للنيل، ووجود جزيرة نيلية ذات طابع ريفيّ، فضلا عن قربها من الطريق الدائري.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المنطقة الاستثمارية سبق أن صدر قرار لها بأن تخصص لأنشطة المشروعات ‏الصغيرة والمتوسطة في مجال صناعة الحراريات، وصناعات أخرى متنوعة، بالإضافة إلى الخدمات التجارية ‏المكملة.‏
 
وأشار المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال العرض، ‏إلى أن المنطقة الاستثمارية الصناعية ببنها، التي تم الإعلان عن فتح باب الحجز بها، قد تم حجز جميع ‏الوحدات الصناعية بها، وتضم 147 وحدة،  بنسبة 100%، بينما تم حجز 70 وحدة في المنطقة ‏الاستثمارية بميت غمر من إجمالي 107 وحدات حتى الآن. ‏


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