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الحكومة تعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيدي تحرير سيناء والفطر ‏

الأربعاء 10/مارس/2021 - 01:53 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أصدر مجلس الوزراء، الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض ‏المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة كل من الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25 إبريل 2021، والاحتفال بعيد ‏الفطر المبارك لعام 1442 هجرية.‏

ووافق مجلس الوزراء، على اعتماد  محضر الاجتماع رقم 3 بتاريخ 18/2/2021 للجنة العليا لحصر وتقييم ‏أداء شركات ومقاولي قطاع المقاولات، وكذا قوائم التقييم الخاصة بمعدلات أداء تلك الشركات، والتي تم ‏تصنيفها إلى تقييم أ، وتقييم ب، وتقييم ج، وذلك فيما يخص تنفيذ كل من مشروعات المباني، والطرق، ‏والمرافق.‏
 
كما ووافق مجلس الوزراء، على اعتماد التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المُشكلة بقرار رئيس مجلس ‏الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، المنعقدة بتاريخ 1622021 لعدد 43 تسوية.‏
 
ووافق مجلس الوزراء، ايضا على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات ‏الاستثمار بجلستها رقم ( 74)، المنعقدة بتاريخ 232021 بعدد 20 موضوعا.‏

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