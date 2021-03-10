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الحكومة تعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيدي تحرير سيناء والفطر
الأربعاء 10/مارس/2021 - 01:53 م
مارينا بشارة
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أصدر مجلس الوزراء، الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة كل من الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25 إبريل 2021، والاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 1442 هجرية.
ووافق مجلس الوزراء، على اعتماد محضر الاجتماع رقم 3 بتاريخ 18/2/2021 للجنة العليا لحصر وتقييم أداء شركات ومقاولي قطاع المقاولات، وكذا قوائم التقييم الخاصة بمعدلات أداء تلك الشركات، والتي تم تصنيفها إلى تقييم أ، وتقييم ب، وتقييم ج، وذلك فيما يخص تنفيذ كل من مشروعات المباني، والطرق، والمرافق.
كما ووافق مجلس الوزراء، على اعتماد التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، المنعقدة بتاريخ 1622021 لعدد 43 تسوية.
ووافق مجلس الوزراء، ايضا على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم ( 74)، المنعقدة بتاريخ 232021 بعدد 20 موضوعا.
ووافق مجلس الوزراء، على اعتماد محضر الاجتماع رقم 3 بتاريخ 18/2/2021 للجنة العليا لحصر وتقييم أداء شركات ومقاولي قطاع المقاولات، وكذا قوائم التقييم الخاصة بمعدلات أداء تلك الشركات، والتي تم تصنيفها إلى تقييم أ، وتقييم ب، وتقييم ج، وذلك فيما يخص تنفيذ كل من مشروعات المباني، والطرق، والمرافق.
كما ووافق مجلس الوزراء، على اعتماد التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، المنعقدة بتاريخ 1622021 لعدد 43 تسوية.
ووافق مجلس الوزراء، ايضا على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم ( 74)، المنعقدة بتاريخ 232021 بعدد 20 موضوعا.
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