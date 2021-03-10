تداول مقطع فيديو "نادر" لصاروخ نووي سوفيتي يتمركز على السكك الحديدية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يتضمن لقطات نادرة لصاروخ نووي سوفيتي يتمركز على السكك الحديدية.





ويظهر في مقطع الفيديو الذي نُشر في 9 مارس على تويتر، الصاروخ السوفيتي «إم بي إر إر تي-23 أو تي تي خي» (مولوديتس).





يذكر أن الاتحاد السوفيتي كان البلد الوحيد الذي صنع صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات يتمركز على السكك الحديدية.





وكان لديه ميزة واحدة غير عادية، وهي أن مقدمة الصاروخ كانت قابلة للنفخ (قابلة للطي في الإصدارات اللاحقة).





وكان الصاروخ الباليستي العابر للقارات أطول من عربة سكة حديد عادية. ومع ذلك، وجد المصممون حلاً لوضعه هناك، مع الحفاظ على الخصائص الديناميكية الهوائية للصاروخ بعد الإطلاق.



