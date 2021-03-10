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الحلو والحجار وأحمد سعد يحيون حفل تكريم محمد على سليمان وجمال بخيت

الأربعاء 10/مارس/2021 - 01:57 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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الحلو والحجار وأحمد سعد يحيون حفل تكريم محمد على سليمان وجمال بخيت

تقيم دار الأوبرا المصرية، يوم الخميس الموافق 25 مارس الجارى حفلا لتكريم عمالقة الفن، حيث يتم تكريم الموسيقار الكبير محمد على سليمان والشاعر الكبير جمال بخيت.

يحيى الحفل، الذى يقام على المسرح الكبير فى الثامنة مساء عدد كبير من كبار الفنانين وهم على الحجار وأحمد الحجار وإيمان عبد الغنى ومى فاروق وأحمد سعد ومحمد الحلو، وذلك بقيادة المايسترو حازم القصبى.
ويقدم كل منهم عدد كبير من أغاني زمن الفن الجميل أمام جميع الحاضرين.
الحلو والحجار وأحمد سعد يحيون حفل تكريم محمد على سليمان وجمال بخيت
الحلو والحجار وأحمد سعد يحيون حفل تكريم محمد على سليمان وجمال بخيت

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