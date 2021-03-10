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الهند تعتزم فرض رسوم جمركية على معدات الطاقة الشمسية

الأربعاء 10/مارس/2021 - 01:58 م
بوابة الفجر
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أظهرت وثيقة حكومية أن الهند ستفرض رسوما جمركية 40 بالمئة على معدات الطاقة الشمسية و25 بالمئة على الخلايا الشمسية من أبريل 2022 في إطار سعيها لخفض الواردات ودعم التصنيع المحلي.

وتريد الهند زيادة طاقتها لتوليد الكهرباء من المصادر المتجددة إلى 175 جيجاوات بحلول عام 2022 وإلى 450 جيجاوات بحلول عام 2030، من حوالي 93 جيجاوات حاليا، في إطار تعهداتها بموجب اتفاقات باريس للمناخ.
ولا تفرض الهند حاليا رسوم جمركية على واردات الألواح والخلايا الشمسية، لكنها لديها رسوم لحماية صناعتها المحلية ينتهي سريانها في يوليو.

ويستورد البلد المتعطش للطاقة معظم المعدات والخلايا الشمسية من الصين. وتزايدت التوترات بين البلدين الجارين في الآونة الأخيرة.

وبحسب (رويترز) وفقا للوثيقة، تهدف الهند إلى زيادة قدراتها لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية إلى 280 جيجاوات بحلول عام 2030-2031 من حوالي 39 جيجاوات حاليا وهو ما سيلبي أكثر من ثلث حاجاتها من الكهرباء.

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