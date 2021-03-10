اقتصادية قناة السويس: تصدير 4 آلاف طن أسمنت إلى روسيا

أكدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، استمرار عمليات تصدير الأسمنت السيناوي من ميناء العريش بعد إعادة تشغيله.









وشهد الميناء استقبال السفينة الروسية " ANATOLIY NIKOLAEV" القادمة من الإسكندرية لشحن 4 آلاف طن أسمنت أبيض معبأ إلى دولة روسيا الاتحادية، فضلاً عن 4 آلاف طن أخرى ستشحن فى الأيام القليلة القادمة إلى لبنان، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.





وأوضحت المنطقة أن هذه السفينة رقم 16 التي استقبلها الميناء منذ بدء تشغيله فى أول يناير الماضي، والخامسة من نوعها لتصدير الأسمنت الأبيض إلى السوق الأوروبي بعد شحن السفينة(DORRYNA NIKITCH) بحمولة 5 آلاف طن أسمنت أبيض إلى روسيا والسفينة HAIBIBA•M بحمولة 3500 طن أسمنت إلى سوريا، والسفينة LMA بحمولة 3550 طن أسمنت إلى اليونان، والسفينة URANUS بحمولة 6 آلاف طن أسمنت إلى المغرب، ليصبح إجمالي ما تم تصديره من الأسمنت الأبيض عبر ميناء العريش أكثر من 25 ألف طن.





يشار إلي أن ميناء العريش التابع للمنطقة الاقتصادية يشهد عمليات تطوير للحوض الأول، ما بين إنشاء أرصفة جديدة وساحات للتداول وأعمال مدنية للأسوار والبوابات الجديدة وطرق رئيسية وأعمال تكريك للممر الملاحي وحوض الميناء ودائرة الدوران وزيادة الغاطس أمام الأرصفة وكذلك استكمال بناء حاجز الأمواج الحالي وبناء حواجز جديدة.











