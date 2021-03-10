اليوم.. سموحة يخضع لمسحة «كورونا».. والفريق يستعيد القوة الضاربة قبل مواجهة أسوان

يخضع لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى سموحه والجهاز الفني، بقيادة أحمد سامى، لإجراءات مسحة طبية لفيروس كورونا للكشف عن حالة الفريق، اليوم الأربعاء ، وذلك قبل 72 ساعة فقط من مباراة "الموج الأزرق" أمام فريق أسوان ، فى بطولة الدورى، والتى ستقام يوم الجمعة المقبل.

وطلب سامى من لاعبيه التركيز فى الفترة الحالية وعدم الإنشغال بأى مؤثرات خارجية قبل مواجهة أسوان، والذى هدفه حصد نقاطها الثلاثة لإقتحام المربع الذهبى حيث يمتلك الفريق فى رصيده حاليا 19 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الأربعة مراكز الأولى فى ترتيب جدول المسابقة.

ويؤدى الفريق تدريباته بشكل كامل بعد استعاده الخماسى الغائب عن مواجهة الجونة الماضية حسام حسن وأحمد جمال ومحمد عبدالمنعم ورجب نبيل ومحمود حليمو والذين يضع عليهم المدير الفنى أمالا كبيرة فى الدخول للمربع الذهبى من بوابة أسوان، خاصة وأن اللاعبين لديهم رغبة حقيقة فى التواجد مع الأربعة الكبار هذا الموسم.

هذا ويدخل الفريق مسعكرا غدا فى أحد الفنادق بالأسكندرية عقب انتهاء تدريب الغد والذى سيقام فى الثالثة عصرا على ملعب النادى.

ويحتل سموحه المركز العاشر فى بطولة الدورى العام برصيد 19 نقطة وبفارق 3 نقاط عن المربع الذهبى الذى يحاول سموحه المنافسه على أحد المراكز المقتدمة فى جدول المسابقة.