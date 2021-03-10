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7 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

الأربعاء 10/مارس/2021 - 02:04 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أصدر بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عدة قرارات مهمة خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وأبرزها العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيدي تحرير سيناء والفطر ‏

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز قرارات رئيس الوزراء:

الحكومة تضيف النشاط السياح لأنشطة المنطقة الاستثمارية بـ"الودى" في الجيزة

أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء ينص على إضافة النشاط السياحي إلى الأنشطة المصرح بمزاولتها داخل المنطقة الاستثمارية، القائمة بناحية الودي في مركز الصف بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار ما يتمتع به موقع هذه المنطقة الاستثمارية من مزايا عديدة، تتمثل في إطلالها على مجرى مائي للنيل، ووجود جزيرة نيلية ذات طابع ريفيّ، فضلا عن قربها من الطريق الدائري.

إضافةً كلية الألسن لجامعة الفيوم:

كما أعلن رئيس مجلس الوزراء على الموافقة مشروع قرار لرئيس مجلس الوزراء، يتعلق بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، حيث ينص مشروع القرار على إضافة كلية الألسن إلى جامعة الفيوم، وذلك في إطار الحرص على تمكين الشباب من الاطلاع، ومعايشة حوار الحضارات، وقبول ثقافة الآخر، وتفعيل آليات تبادل هذه الثقافات والاستفادة منها، وذلك من خلال تقديم برامج تعليمية متميزة في مجالات: اللغة، والأدب، والترجمة، إضافة إلى تأهيل كوادر مؤهلة لسوق العمل، وإثراء الحياة الفكرية، والثقافية، والأكاديمية بالمجتمع.

اعتماد محضر الاجتماع رقم 3 بتاريخ 1822021 للجنة العليا 

ووافق الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على اعتماد محضر الاجتماع رقم 3 بتاريخ 1822021 للجنة العليا لحصر وتقييم أداء شركات ومقاولي قطاع المقاولات، وكذا قوائم التقييم الخاصة بمعدلات أداء تلك الشركات، والتي تم تصنيفها إلى تقييم أ، وتقييم ب، وتقييم ج، وذلك فيما يخص تنفيذ كل من مشروعات المباني، والطرق، والمرافق.

اعتماد التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء

كما وافق رئيس مجلس الوزراء على اعتماد التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، المنعقدة بتاريخ 1622021 لعدد 43 تسوية.

اعتماد القرارات عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار

وأصدر رئيس مجلس الوزراء، الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم ( 74)، المنعقدة بتاريخ 232021 بعدد 20 موضوعا.

العفو عن المحكوم عليهم:

كما اصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض ‏المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة كل من الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25 إبريل 2021، والاحتفال بعيد ‏الفطر المبارك لعام 1442 هجرية.‏

الموافقة على تعاقد صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع:

وافق مجلس الوزراء على تعاقد صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع، التابع لوزير المالية، مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" لمدة ثلاث سنوات؛ لتقديم خدمات منظومة مبادرة إحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، التي وجه بتنفيذها رئيس الجمهورية؛ حيث ستقوم الشركة، بموجب هذا التعاقد، بتطوير الموقع الإلكتروني للصندوق، وإجراء عمليات الربط مع شركاء المبادرة التنفيذيين المعنيين.

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