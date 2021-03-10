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حسين السيد: فرجاني سيجدد للزمالك بنسبة 90%

الأربعاء 10/مارس/2021 - 02:02 م
بوابة الفجر
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قال حسين السيد حارس مرمى نادي الزمالك السابق أن الدولي التونسي فرجاني ساسي يرغب في تجديد عقده مع النادي .


ومن خلال تصريحات تليفزيونية، أكد حسين السيد أن نادي الزمالك يعاني من أزمة مالية في الفترة الحالية ولكن نية التونسي حاضرة بتجديد عقده مع النادي والبقاء داخل أروقة ميت عقبة.
وواصل : فرجاني سيجدد للزمالك بنسبة 90%".


وعن حراسة المرمى قال: " الزمالك يمتلك حراس جميعهم يمتلكون إمكانيات فنية ممتازه ولكن يجب توظيف الحراس بشكل مناسب حسب المباريات.


ويستعد نادي الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا في تمام السابعة والنصف مساء الخميس على ستاد القاهرة الدولي في إطار الاسبوع ال15 من الدوري الممتاز.

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