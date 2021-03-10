5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الصين

سجلت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وفي وقت سابق، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، تسجيل 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي للبلاد يوم الأحد وذلك مقابل ست حالات في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات وافدة من الخارج مضيفة أنها رصدت أيضا 13 حالة إصابة جديدة خالية من الأعراض.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في الصين إلى 89912 بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.