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برشلونة يفقد ثنائي الدفاع في موقعة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

الأربعاء 10/مارس/2021 - 02:09 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي برشلونة الإسباني لمواجهة نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين، والتي جمعت بينهما على أرضية ملعب كامب نو، قد انتهت بفوز باريس سان جيرمان بأربعة أهداف مقابل هدف.

ومن المقرر أن يغيب عن برشلونة في مباراة اليوم أمام باريس سان جيرمان، كل من جيرارد بيكيه ورونالد أراوخو، بسبب الإصابة.

وأعلن رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة عن قائمة فريقه لمباراة باريس سان جيرمان، وجاءت كالتالي:
شتيجن - ديست - بوسكيتس - جريزمان - بيانيتش - برايثوايت - ميسي - ديمبلي - ريكي بويج - نيتو - لينجليت - بيدري - ترينكاو - ألبا - ماتيوس - دي يونج - أومتيتي - فيربو - إيناكي بينا - موريبا - مينجويزا - كونراد.

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