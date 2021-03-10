بهججة تطلق أولى أغاني ميني ألبوم "وعطست عطست " 15 مارس



تستعد فرقة "بهججة" النسائية، لإطلاق أولى أغنيات ميني ألبومها الجديد "وعطست عطست"، وذلك يوم 15 مارس الجاري، عبر يوتيوب، وقنوات الاستماع الموسيقية سبوتفاي وأنغامي وأبل ميوزك وديزر وغيرها.



وقال الفنان أيمن حلمي، مؤسس ومنتج الفرقة : "وعطست عطست" ميني ألبوم تم إنتاجه في فترة توقّف الحفلات بسبب الكورونا ويحمل اسم أغنية جديدة تعبّر عن حياتنا في ظل العزل ومشاعرنا نحو الحياة في ظل الوباء ، وتعبّر باقي الأغاني عن الحياة، التي استمرت ولم تتوقف برغم الجائحة التي استمرت لما يزيد عن عام، من وجهة نظر بهججة ما بين الرغبة في الخروج للعالم ومقاومة العزلة، وبين الحب الذي يساعدنا على تجاوز صعوبات الحياة.





وأضاف قائلا : الميني ألبوم به 3 أغان، ويصدر في شكل فيديوهات رسوم متحركة، بالإضافة للنشر على مواقع نشر الأغاني، حيث تسعى بهججة للبدء في نشر أغنياتها على مواقع الاستماع حيث أصبحت جزءًا لا غنى عنه من الحياة الثقافية.



وأشار أيمن حلمي الي ان اولى أغنيات الألبوم هي "ما تستاهلش محبتي"، من كلمات الشاعر محمد بغدادي وهو أوّل تعاون بين بهججة وبين بغدادي الذي يتميز شعره بأفكاره المبتكرة وبموسيقاه الخاصة، وله ديوان بالعامية هو "سترونج اندبيندنت قارورة".



وأضاف: كلمات أغنية "وعطست عطست" وألحان الميني ألبوم فهي للملحن أيمن حلمي، وتُطلق أوّل أغنية بالألبوم كمشاركة في الاحتفال باليوم العالمي لحرية الموسيقى بالتعاون مع فري ميوز، وهي مؤسسة دولية غير ربحية تنسّق بين 40 فرقة موسيقية وفنان في 40 دولة على مستوى العالم في نفس الوقت للاحتفال بالعيد الخامس عشر ليوم حرية الإبداع الموسيقي.



وقال مدير فرقة بهججة: يركز اليوم العالمي لحرية الموسيقى هذا العام على التضامن مع الفنانين الذين يواجهون تحدّيّات بسبب جائحة كوفيد 19، والإغلاق وتوقّف الحياة الثقافية والفنية، وحملة "تخيل جائحة بدون فن" Imagine a Pandemic Without Art لرفع مستوى الوعي بدور وأهمية الفنون في مساعدتنا على مواجهة العزلة بسبب الوباء.





"بهججة"، فرقة غنائية موسيقية تقدّم أغان الضحك والبهجة ومونولوجات كوميدية عصرية، كما تسعى الفرقة التي تأسست منذ عام 2015، لإحياء فن المونولوج الفكاهي، وتطويره، وتقدّم أغانيها من خلال الأصوات النسائية التي تضم خمس فتيات تتنوّع مواهبهن ما بين الغناء والتمثيل، وهنّ: أسماء أبو اليزيد، رغدة جلال، سمر جلال، شروق الشريف، وئام عصام