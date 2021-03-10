رئيس حزب "المصريين" يهنئ السيسي بذكرى الإسراء والمعراج

هنأ المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.



وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الأربعاء، إن معجزة الإسراء والمعراج مليئة بالدروس والعبر التي نحن بحاجة إليها الآن، مثل حسن التوكل على الله والأخذ بالأسباب، غير أن الدرس الأعظم فيها هو ترقب الفرج فى كل شدة، لأن المحن تتبعها المنح، وعلينا أن نسعى بالجد والاجتهاد والعمل لتحصيل ثمار الكد والصبر عليه، فمعجزة الإسراء والمعراج أكدت أنه على المسلمين عامة وعلى أولي الأمر خاصة أن يصبروا وأن يحملوا غيرهم على الصبر.



وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن الإسراء والمعراج من معالم السيرة النبوية، وتعطينا العبرة والدروس، كما قال الله عز وجل: "لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب"، موضحًا أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من مكة إلى القدس، وهي دلالة على الإخاء والمحبة، مشيرًا إلى أن الدين يدعو إلى المحبة والتلاحم والتآلف بين كل الشرائع.



وأوضح أن رحلة الإسراء والمعراج حدث فريد ومعجزة إلهية، وتعتبر من الأحداث العظيمة التي أمرنا الله تعالى أن نذكرها بكل حفاوة وتعظيم، وأن نستفيد ونتعظ منها في الحفاظ على مقدساتنا وهويتنا الإسلامية، بأن نحميها ونحافظ عليها من كل عدو غادر، مشيرًا إلى أنه يجب التأمل في معجزة الإسراء والمعراج، واستخلاص الدروس والعبر منها في تلك الأزمة التي تمر بها الإنسانية، والثقة في قدرة المولى -عز وجل- على رفع الوباء ومساعدة البشرية على النجاة في هذه الأوقات العصيبة.



وأشار إلى أنه يجب استلهام ما في مناسبة الإسراء والمعراج من معانٍ إنسانية عظيمة ترتقي بها الأمة وتنجو، داعيًا الله أن يُعيد هذه المناسبة العطرة على أمتنا أعواما عديدة، وأن يديم نعمة الأمن والأمان على مصر وشعبها، وعلى كافة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يحفظ وطننا من كيد الكائدين، لاستكمال مسيرة التقدم والرخاء.