الإمارات تبارك لدولة ليبيا على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية

هنأت دولة الإمارات، ليبيا حكومة وشعبا، على قرار مجلس النواب بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وقال رئيس الوزراء الليبي المكلف عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، إنه سيعمل بكل جهد لدعم المجلس الرئاسي من أجل إنجاح الفترة الانتقالية.

ودعا عبد الحميد الدبيبة، في تصريحات صحفية، لإنهاء الانقسام في ليبيا، مشددًا على إزالة الحدود الوهمية التي بنيت بين الليبيين في الفترة الأخيرة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وقد أفادت وسائل إعلامية، بأن مجلس النواب الليبي، منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد دبيبة.

وقد صوت أعضاء ملتقى الحوار الوطني الليبي في الخامس من فبراير الماضي على تكليف دبيبه بتشكيل حكومة انتقالية جديدة ستقود البلاد إلى الانتخابات العامة المقرر عقدها في 24 ديسمبر القادم.

وقرر مجلس النواب، ومقره في طبرق، منتصف فبراير عقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة في مدينة سرت.