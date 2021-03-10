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أحمد المالكي يعلن عن تعاون جديد يجمعه بمحمد محسن

الأربعاء 10/مارس/2021 - 03:07 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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أحمد المالكي يعلن عن تعاون جديد يجمعه بمحمد محسن
أعلن الشاعر أحمد المالكي، عن تعاون جديد يجمعه بالمطرب محمد محسن وذلك من خلال أغنية جديدة بعنوان" النسيان" وذلك عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك".

نشر المالكي البرومو الخاص للأغنية وعلق عليه قائلًا،:"
قريبًا الاغنيه اللي بعتبرها من اقرب الاغاني لقلبي مع صديقي الفنان الكبير محمد محسن @mohsenband أول عمل يجمعني بالملحن والموزع الكبير خالد عز @khaledezzlive #النسيان الدراما اللي هتلمس كل القلوب

جدير بالذكر أن الأغنية من ألحان وتوزيع خالد عز، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة على يوتيوب.

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