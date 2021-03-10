Advertisements

٩ لاعبين من الاتحاد السكندرى فى المنتخبات

الأربعاء 10/مارس/2021 - 03:07 م
بوابة الفجر
إسلام عودة
Advertisements
تلقى نادى الاتحاد السكندرى خطابا رسميا من الاتحاد السورى لكرة القدم يطلب خلالة ضم السورى عمرو الميدانى مدافع الاتحاد السكندرى لمعسكرمنتخب بلاده . 

ومن المقرر أن يخوض المنتخب السورى مبارتين وديتين الأولى أمام البحرين يوم يوم 25 مارس والثانية أمام إيران يوم 30 من نفس الشهر . 

وسبق أن تلقى نادى الاتحاد السكندرى فاكسات وخطابات رسمية من الاتحادات الأوغندى والإيفوارى والجاميكى لضم إيمانويل اوكوى ورزاق سيسيه وداميون لوى وروماريو . 

وانضم الثلاثى محمد صبحى حارس المرمى وعمار حمدى وفوزى الحناوى إلى المنتخب الأولمبى  
وانضم عبد الغنى محمد إلى منتخب الشباب. 

وبذلك يرتفع عدد لاعبى الاتحاد السكندرى المنضمين إلى منتخبات بلادهم إلى 9 لاعبين .

أخبار تهمك

بعد مزاعم إثيوبيا.. تصريحات قوية من الرئيس السيسي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

حوار- كارتيرون لـ"الفجر": نجحت مع الزمالك ونهائي القرن من الممكن تكراره وهذه رسالتي إلي مصطفى محمد

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

موسيمانى يطالب الخطيب بـ 4 صفقات نارية.. تعرف عليهم

منذ حوالي 14 ساعة

7 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ليفربول يستقر على بديل يورجن كلوب

منذ 17 دقيقة

عاجل.. ارتفاع كبير في إصابات كورونا.. والصحة تعلن البيان اليومي

منذ حوالي 16 ساعة

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

منذ يومين

أول تعليق من جد طفلة المعادي بعد القبض على المتحرش

منذ حوالي 9 ساعات

قرار عاجل من "المالية" بشأن ضريبة القيمة المضافة

منذ حوالي 5 ساعات

الأموال العامة تلقي القبض على مديرة التنظيم بقها

منذ حوالي 19 ساعة

مصطفى الفقي يكشف عن تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

منذ يوم

بشتري منها كل يوم.. اعترافات المتهم بالتحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة الموسم

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. انهيار منزل مكون من 3 طوابق في الإسماعيلية (صور)

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:31 م

عاجل.. ليفربول يستقر على بديل يورجن كلوب

بعد مزاعم إثيوبيا.. تصريحات قوية من الرئيس السيسي

12:59 م

حوار- كارتيرون لـ"الفجر": نجحت مع الزمالك ونهائي القرن من الممكن تكراره وهذه رسالتي إلي مصطفى محمد

12:29 م

قرار عاجل من "المالية" بشأن ضريبة القيمة المضافة

10:37 ص

مصطفى الفقي يكشف عن تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

03:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين