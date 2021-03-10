٩ لاعبين من الاتحاد السكندرى فى المنتخبات

تلقى نادى الاتحاد السكندرى خطابا رسميا من الاتحاد السورى لكرة القدم يطلب خلالة ضم السورى عمرو الميدانى مدافع الاتحاد السكندرى لمعسكرمنتخب بلاده .





ومن المقرر أن يخوض المنتخب السورى مبارتين وديتين الأولى أمام البحرين يوم يوم 25 مارس والثانية أمام إيران يوم 30 من نفس الشهر .





وسبق أن تلقى نادى الاتحاد السكندرى فاكسات وخطابات رسمية من الاتحادات الأوغندى والإيفوارى والجاميكى لضم إيمانويل اوكوى ورزاق سيسيه وداميون لوى وروماريو .





وانضم الثلاثى محمد صبحى حارس المرمى وعمار حمدى وفوزى الحناوى إلى المنتخب الأولمبى

وانضم عبد الغنى محمد إلى منتخب الشباب.





وبذلك يرتفع عدد لاعبى الاتحاد السكندرى المنضمين إلى منتخبات بلادهم إلى 9 لاعبين .



