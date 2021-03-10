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آخر التطورات بشأن مفاوضات ريال مدريد مع راموس

الأربعاء 10/مارس/2021 - 03:09 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية آخر التطورات بشأن مفاوضات نادي ريال مدريد مع سيرجيو راموس قائد الفريق لتجديد تعاقده مع النادي الملكي في الفترة المقبلة.


وحسبما أفاد برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني أن نادي ريال مدريد قدم عرضًا لراموس لتجديد عقده لمدة موسم واحد، مع إمكانية التجديد لموسم آخر براتب سنوي يقل عن راتبه الحالي بنسبة 10%.


وأكد البرنامج الإسباني أن راموس يتجاهل الرد على عرض ريال مدريد حتى الآن، في انتظار بحث العروض المقدمة له أملًا في إيجاد عرضًا أفضل لمغادرة "سانتياجو برنابيو" في الفترة المقبلة.


وأوضح أن عرض ريال مدريد لـ راموس سوف ينتهي بنهاية الشهر الجاري ولا يمكنه الرد عليه بعد ذلك التاريخ.


ويأمل نادي ريال مدريد في الإبقاء على راموس داخل صفوف النادي الملكي في الفترة المقبلة، لكن اللاعب لم يحسم قراره النهائي بخصوص عرض المرينجي حتى الآن.

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