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الخزانة الأمريكية تبدأ بيع سندات بقيمة 120 مليار دولار

الأربعاء 10/مارس/2021 - 03:28 م
بوابة الفجر
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بدأت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم بيع سندات طويلة المدى بقيمة إجمالية 120 مليار دولار خلال الأسبوع الحالي، حيث أعلنت اليوم نتيجة الاكتتاب في سندات مدتها ثلاث سنوات بقيمة 58 مليار دولار، وجاء الطلب على السندات فوق المتوسط.

وبلغ سعر العائد على السندات ذات الثلاث سنوات 0.355% من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 2.69 مرة.

كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد باعت سندات مدتها 3 سنوات في الشهر الماضي بقيمة 58 مليار دولار، حيث بلغ سعر العائد عليها 0.196% ومعدل التغطية 2.39 مرة من قيمة الطرح.

يذكر أن معدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.
وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة الثلاث سنوات 43ر2 مرة.

وبحسب "الألمانية" من المقرر أن تعلن وزارة الخزانة غدا بيع سندات مدتها 10 سنوات بقيمة 38 مليار دولار، على أن تنهي أسبوع الطرح ببيع سندات مدتها 30 عاما بقيمة 24 مليار دولار يوم الخميس المقبل.
 

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